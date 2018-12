Unterföhring (ots) -



11. Dezember 2018. Der neue Wochenstart in SAT.1 hat Biss und Köpfchen. Ab Montag, 7. Januar 2019, gehen in der neuen eigenproduzierten Krimi-Serie "Der Bulle und das Biest" und der dritten Staffel "Einstein" vier Ermittler auf Verbrecherjagd. Die US-Serien wandern dafür auf den Dienstagabend. Kaspar Pflüger, SAT.1-Geschäftsführer: "Unser beliebter Deutsche-Serien-Montag ist zurück. Wo die eigenproduzierten SAT.1-Serien bereits erfolgreich zu Hause waren, starten wir gleich Anfang Januar mit 22 brandneuen Folgen unseres Krimi-Doppelpacks 'Der Bulle und das Biest' und der dritten Staffel 'Einstein'. Direkt im Anschluss gibt es ein Wiedersehen mit 'Josephine Klick'." In zehn Folgen "Der Bulle und das Biest" hat es Polizeikommissar Elias Decker (Jens Atzorn) nicht ganz freiwillig mit einem ungewöhnlichen Partner zu tun: Bei 75 Zentimeter Scheitelhöhe bringt der es auf stolze 50 Kilogramm und hört auf den Namen Rocky - ein Rüde, der gemeinsam mit Elias in kniffligen Fällen genau wie bei Frauen den richtigen Riecher beweist ... Ein ebenfalls spezielles Paar bilden Kripo-Beamtin Elena Lange (Annika Ernst) und ihr "wissenschaftlicher Berater" Felix Winterberg (Tom Beck) alias "Einstein". Zwar ist der uneheliche Ururenkel Albert Einsteins in der gleichnamigen SAT.1-Serie etwas zahmer als der Riesenhund, doch auch er ermittelt mit unkonventionellen Methoden in schrägen Mordfällen ... Am neuen Super-Serien-Dienstag geht es weiter mit Erstausstrahlungen der US-Serienhits "Navy CIS", "Navy CIS: L.A." und "Hawaii Five-0".



Das Line-Up für den Montagabend, ab 7. Januar 2019: 20:15 Uhr: neue Folge "Der Bulle und das Biest" (1. Staffel) 21:15 Uhr: neue Folge "Einstein" (3. Staffel) 22:15 Uhr: "Josephine Klick - Allein unter Cops" (1. Staffel) 23:10 Uhr: "akte Spezial 20.19"



Der Super-Serien-Dienstag am 8. Januar 2019: 20:15 Uhr: drei neue Folgen "Navy CIS" (Finale 15. Staffel) ab 15. Januar 2019: 20:15 Uhr: neue Folge "Navy CIS" (16. Staffel) 21:15 Uhr: neue Folge "Navy CIS: L.A." (10. Staffel) 22:15 Uhr: "Navy CIS: L.A." / ab 29. Januar: neue Folge "Hawaii Five-0" (8. Staffel) 23:10 Uhr: "Spiegel TV Reportage" Ausführliche Informationen und Bilder erhalten Sie unter http://presse.sat1.de/BulleUndBiest bzw. unter http://presse.sat1.de/Einstein.



