Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wieder etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1386 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1425 Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs war am Montag in Reaktion auf die Verschiebung der Parlamentsabstimmung in Großbritannien über die Brexit-Vereinbarung deutlich gefallen. Der Eurokurs war etwa ein halbes Prozent auf ein Tief bei 1,1351 Dollar abgerutscht.

Auch das britische Pfund zog am Dienstag nach dem Absacken am Vortag wieder an. Die britische Premierministerin Theresa May will am Nachmittag zu Gesprächen über den Brexit-Deal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammentreffen.

Überraschend positiv sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten ausgefallen. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag veröffentlichte Indikator hat sich weiter verbessert. Die aktuelle Lage wird aber deutlich schlechter eingeschätzt als erwartet.

Gestützt wird der Euro auch durch ein Urteil des Europäische Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. Die umstrittenen billionenschweren Anleihekäufe der EZB sind demnach rechtens. Die Notenbank verstoße nicht gegen das Verbot der Staatsfinanzierung und nicht gegen ihr Mandat, hieß es./elm/jkr/jha/

ISIN EU0009652759

