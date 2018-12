Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen in einem Branchenausblick für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa hebt die Papiere der Wolfsburger in der am Dienstag vorliegenden Studie als Favoriten unter den Autobauern hervor. Die Gewinne würden auch ohne starkes Wachstum deutlich gesteigert und die Konzernstruktur stehe vor dem Umbruch. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau biete sich so eine attraktive Einstiegschance./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007664039