Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Michelin in einem Branchenausblick für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Gaetan Toulemonde hebt die Papiere der Franzosen in der am Dienstag vorliegenden Studie als Favoriten unter den Autozulieferern hervor. Ihnen werde aktuell kein Bewertungsaufschlag zugemessen, obwohl das Reifengeschäft weniger zyklisch sei und deutlich stärkere Barmittelzuflüsse verzeichne./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-12-11/12:39

ISIN: FR0000121261