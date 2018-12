FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockung zweijähriger Bundesschatzanweisungen hat sich gegenüber der vorherigen Auktion in November nicht viel getan, obwohl das von Verunsicherung geprägte Marktumfeld günstig ist für deutsche Schuldtitel. Die Finanzagentur teilte Titel der im Dezember 2020 fällig werdenden Papiere im Umfang von 2,410 Milliarden Euro zu. Schuldtitel im Volumen von 590 Millionen Euro wurde zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 3 Milliarden Euro einstellte.

Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs bedient. Dies traf auf Nicht-Wettbewerbsbasis auch auf 45 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs zu. Zu der Versteigerung wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammen beziehen sich auf die vorangegangene Auktion vom 13. November 2018):

=== Emission 0%-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 11. Dezember 2020 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,562 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,410 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,9 (1,9) Durchschnittsrend. -0,58 (-0,58)% Durchschnittskurs 101,165 (101,218) Mindestkurs 101,165 (101,215) Valutierung 13. Dezember 2018 ===

December 11, 2018

