3500 WPP-Mitarbeiter müssen gehen. Mit 1000 neuen Mitarbeitern in New York und Technologieinvestitionen will die Werbeagentur wieder wachsen.

Die weltgrößte Werbeagentur WPP will rund 3500 Arbeitsplätze streichen. Zugleich sollen insbesondere in New York 1000 neue Mitarbeiter eingestellt sowie in Technologien investiert werden, teilte das britische Unternehmen am Dienstag mit.

Nachdem der Gründer Martin Sorrell im Frühjahr gegangen ist, will der neue Chef Mark Read die Kosten senken und den ...

