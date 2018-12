Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BASF von "Buy" auf "Hold" abgestuft und ein neues Kursziel von 60 Euro gesetzt. Analyst Christian Faitz verwies auf die zweite Gewinnwarnung innerhalb von fünf Wochen. Das deutlich gesenkte Ziel für das operative Ergebnis 2018 sei klar enttäuschend, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei sehr verwundert, wie die Aussagen des Managements im Vergleich zu jenen am Kapitalmarkttag zwei Wochen zuvor so deutlich negativer geworden seien./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-12-11/12:57

ISIN: DE000BASF111