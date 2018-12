Delphine Hyafil, Marketingleiterin der französischen Niederlassung von Werner & Mertz, Norbert Köhlerschmidt, CEO von Heinz Plastics Böhm und Michael Löffler, Head of Global Sales, Heinz Plastics Böhm nahmen am zweiten Messetag die Auszeichnung von Markus Müller-Drexel, CEO Alba Services Holding und Managing Director Interseroh Dienstleistungs entgegen.

In der am stärksten vertretenen Kategorie "Ecodesign" konnte sich die gemeinsame Innovation von Heinz Plastics und Werner & Mertz erfolgreich durchsetzen. "Heinz Plastics Böhm freut sich sehr über diese Auszeichnung und vor allem auch darüber, dass unser Verschluss auf den Flaschen der Marke Frosch, bekannt für ihre Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit, eingesetzt wird", erklärt Köhlerschmidt bei der Preisübergabe. "Gemeinsam mit Heinz Plastics konnten wir eine Innovation in Sachen nachhaltiger Verpackung schaffen und dabei einen weiteren Kunststoff ...

