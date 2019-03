Nach Wochen der Unsicherheit sieht sich Wirecard durch den in Auszügen veröffentlichten Compliance-Bericht der Kanzlei Rajah & Tann weitgehend von den Vorwürfen der Financial Times entlastet. Nach dem massiven Kurssprung am Dienstag nehmen einige Anleger nun erste Gewinne mit. Zudem sorgen die jüngsten Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun für Stirnrunzeln.

