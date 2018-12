Baltimore (www.anleihencheck.de) - So wie das neue Jahr immer näher rückt, bilden sich eine Reihe geopolitischer Risiken sowie Marktdynamiken ab, die eine weitere herausfordernde Periode für Investoren vermuten lassen, so Yoram Lustig, Head of Multi-Assets Solutions EMEA bei T. Rowe Price."Wir haben diese auf fünf zentrale Themen reduziert, die unserer Ansicht nach die Schlagzeilen 2019 dominieren und die Performance verschiedener Assets treiben dürften", ergänze der Experte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...