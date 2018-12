Unterföhring (ots) -



Rebecca Mir (26) und Thore Schölermann (33, "The Voice of Germany") moderieren die neue ProSieben-Tanzshow. Schölermann: "'Masters of Dance' ist eine Mischung aus 'The Voice of Germany' und 'Got to Dance' mit so abgefahrenen Tänzern, wie man sie noch nie gesehen hat." Masters of Dance, ab Donnerstag 20:15 auf ProSieben



