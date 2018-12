Hamburg (ots) -



Noch vor der Katalogveröffentlichung im Januar 2019 sind die Kreuzfahrten für den Sommer 2020 und Winter 20/21 jetzt schon buchbar. Costa Gäste können sich ab sofort ihre Kabine auf den beliebten Nordeuropakreuzfahrten und Mittelmeertouren für den Sommer 2020 sichern und ihre Kreuzfahrten für die Wintersaison 20/21 fest buchen.



Die Vorteile einer frühen Buchung: Die Sommer- und Winterabfahrten 20/21 können aktuell mit Frühbucherermäßigung gebucht werden. Der Comfort Tarif enthält außerdem die Wahl der Wunschkabine. Das Getränkepaket "Pranzo & Cena" ist ebenfalls im Preis enthalten. Wichtig bei Costa Kreuzfahrten: Die Reisepreise beinhalten bei jeder Buchung schon die Trinkgelder.



Das neue Programm bis April 2021 beinhaltet eine außergewöhnlich große Auswahl an Reisen im typischen italienischen Costa Stil: 600 Kreuzfahrten zu mehr als 200 Destinationen ins Nordland, Mittelmeer, in die Emirate und in den Oman, nach Indien und Asien, auf die Seychellen und in die Karibik, außerdem Transatlantik-Touren sowie die Königsdisziplin: die Weltreisen, die Costa bereits seit 2011 regelmäßig im Programm hat.



Neue Schiffe und Routen ab deutschen Häfen



Im Sommer 2020 wird es einige Erstanläufe in deutschen Häfen geben. Neu ab Bremerhaven: die Costa Fortuna fährt die Stadt erstmals an und bringt eine neue 14-tägige Route rund um Großbritannien und Irland mit Stops in Dublin, Belfast, Liverpool und einem Übernacht-Aufenthalt in London (Harwich). Außerdem gibt es ab Bremerhaven 14-tägige Reisen rund um Island und Großbritannien, sowie Touren in die wunderschönen Norwegischen Fjorde.



Neues Schiff ab Kiel: Die Costa Favolosa kommt für die Sommersaison 2020 nach Kiel. Wie auch schon im Sommer 2019 können Costa Gäste ab Schleswig-Holsteins Hauptstadt sowohl ans Nordkap als auch zu den Metropolen der Ostsee reisen. Neu ab Warnemünde: Die Costa Fascinosa wird die Costa Favolosa in Warnemünde ablösen. Ab dem 15. Mai fährt das Schiff die beliebten 7-Tage Kreuzfahrten über Kopenhagen in die Norwegischen Fjorde.



Neue Reisen zu den Kanaren und Asien



In den Frühlingsmonaten 2020 bietet Costa erstmals wieder eine Kanarenkreuzfahrt. Auf der Costa Favolosa geht es für 11 Tage ab Savona nach Lanzarote, Teneriffa und Madeira über das spanische Málaga nach Civitavecchia zurück nach Savona.



Die Costa Fortuna wird ab der Wintersaison18/19 wieder für die europäischen Costa Gäste im Einsatz sein, bleibt Asien aber weiterhin treu. In den nächsten Wintersaisons - bis einschließlich Winter 20/21 - bietet sie europäischen Gästen eine außergewöhnliche 14-tägige Reise ab Singapur nach Thailand, Kambodscha und Malaysia. Ab März 2019 fährt die Costa Fortuna als erstes Costa Schiff wieder regelmäßig ab Genua ins westliche Mittelmeer. In der Sommersaison 2020 wird die Costa Pacifica die Reisen ab Genua übernehmen.



Das neue Flaggschiff, die Costa Smeralda, erstes LNG-Schiff für den internationalen Markt und Botschafterin von "Italy's Finest", nimmt im Oktober 2019 ihren Dienst auf. Ab November 2019 bis April 2021 wird sie ab Savona 7-tägige Touren ins westliche Mittelmeer unternehmen.



Auf den 14 Schiffen der Costa Flotte lässt sich die Welt mit italienischem Flair entdecken: Italienische Gastfreundschaft und hervorragende Küche reisen immer mit. "Es ist unser Anliegen, unseren Gästen das Schöne und Gute aus Italien an Bord anzubieten - egal wohin die Reise geht", erklärt Neil Palomba, Präsident von Costa Crociere.



Weltreise und mehr Reisen in die Emirate



Eine Weltreise ist der Traum eines jeden Reisenden. Eine passende Kreuzfahrt bietet Costa seit 2011 jährlich an. Die Around the World-Kreuzfahrt mit der Costa Deliziosa startet am 8. Januar 2021 von Savona. Die Route führt nach Afrika und Amerika, Indien, den Malediven, Südafrika, Feuerland, Chile, Peru und New York.



2006 machte Costa erstmals in Dubai halt. Zukünftig wird diese Destination häufiger angefahren. Unter anderem hält die Costa Diadema im Oktober 2020 dort, so dass die Gäste die Expo 2020 besuchen können, die am 20. Oktober eröffnet wird. Die Reise wird bis März 2021 angeboten und ist ideal, um Dubai bei einem zweitägigen Zwischenstopp zu entdecken. Anschließend geht die Reise weiter nach Muscat, Doha und Abu Dhabi.



Die Costa Reisen sind ab sofort im Reisebüro, im Costa Kundencenter unter der Telefonnummer 040 - 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de buchbar.



Über Costa Kreuzfahrten:



Costa Crociere ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua. Sie ist Teil der Carnival Corporation & plc, des weltweit größten Freizeit- und Reisekonzerns. Zur Costa Flotte gehören heute 14 Schiffe, die unter italienischer Flagge auf über 140 verschiedenen Routen in 260 Destinationen fahren. 19.000 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag mit großer Leidenschaft, um ihren Gästen unter dem Motto "Italy's Finest" eine einmalige Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und Küche zu bieten. 2018 feiert das Unternehmen 70-jähriges Jubiläum. Mit der Costa Smeralda wird im Oktober 2019 das erste von zwei neuen, besonders umweltfreundlichen Kreuzfahrtschiffen in Dienst gestellt, die zu 100 Prozent mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden können.



