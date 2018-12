Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aurubis nach der Ankündigung des Weggangs von Vorstandschef Jürgen Schachler auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Dass Schachler die Kupferhütte verlasse, dürfte die Zukunftsziele der "Vision 2025" und die strategischen Richtung nicht hinfällig machen, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsbedingungen für Aurubis seien nach wie vor solide./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006766504

AXC0182 2018-12-11/13:26