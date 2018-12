Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Covestro von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 93 auf 60 Euro gesenkt. Es sei an der Zeit, das Risiko etwas zu erhöhen, schrieb Analyst Paul Walsh in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für die Chemiebranche. Der Experte lobte die Papiere des Spezialchemiekonzerns als Qualitätszykliker mit einer hohen Dividendenrenditen und einer hohen Rendite beim freien Barmittelzufluss. Angesichts der geringen Verschuldung sei herrsche in puncto weiterer Ausschüttungen Flexibilität./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 02:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

