Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Weihnachtsstress? Das muss nicht sein. Es reicht völlig, wenn Weihnachten bloß perfekt wird. In "Böhmermanns perfekte Weihnachten" am Freitag, 14. Dezember 2018, um 23.15 Uhr im ZDF, zeigen Jan Böhmermann und das Team des "NEO MAGAZIN ROYALE", wie sich ein gesamtes Mehrfamilienhaus an den eigenen Ansprüchen abarbeitet.



Schauspieler und Comedians wie Jan Böhmermann, Jasmin Schwiers, Valerie Niehaus, Badasar Calbiyik, Daniel Zillmann, Katjana Gerz, Sophie Passmann, Florentin Will, Giulia Becker, Ralf Kabelka, Max Bierhals und viele weitere durchleiden einen hochemotionalen Heiligabend und lassen die Zuschauer mitfiebern: Wann bröckelt die Fassade der gestressten Start-Up-Familie? Wie gut war die Idee von Single Bettina, zusammen mit anderen Singles zu feiern? Ist ein Weihnachtsfest ohne Dolby 5.1 noch Weihnachten? Und natürlich: Welches ekelerregende Geheimnis hütet die freundliche ältere Dame aus dem Erdgeschoss unten links?



"Böhmermanns perfekte Weihnachten" wird am Freitag, 14. Dezember, ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek und zusätzlich am Donnerstag, 20. Dezember 2018, 0.00 Uhr, in ZDFneo zu sehen sein.



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/boehmermanns



http://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121