Ich durfte gehen - aber musste meinen Freund im Gefängnis zurücklassen. Es tut mir leid", so Roger Ver mit Tränen in den Augen. Der Bitcoin-Multimillionär musste 2002 für zehn Monate in den Knast, weil er im Internet Sprengstoffe verkaufte. Mittlerweile investiert er lieber in Blockchain-Start-ups und den Bitcoin-Hardfork Bitcoin Cash - nur noch seine Auftritte sind Dynamit. Eine kurze Zündschnur bewies er in einem Youtube-Interview, das er per "Mittelfinger-Gruß" beendete. Auch auf der Eurocruise18 knisterte es bei den Bühnenauftritten des Bitcoin-Stars. Unter vier Augen ist er relaxt - der aktionär hat ihn getroffen.

