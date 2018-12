Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 90 Euro angehoben. Er sei inzwischen optimistischer für das Neurodermitis-Mittel Dupixent, was seine höhere Vorsicht mit Blick auf das Diabetesmedikament Lantus wettmache, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht der Experte großes Potenzial in der Pipeline der Franzosen, die von vielen unterschätzt werde. Zudem rechnet er mit stetigen Profitabilitätssteigerungen./ag/ck

