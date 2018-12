Gewerkschafterlob für Porr. Gestern nahm ich an der "Fachtagung Menschenrecht auf Arbeit" teil. Einige Vortragende erzählten Spannendes aus der ganzen Welt, insbesondere über die schlechten Arbeitsbedingungen in anderen Ländern. Michael Wögerer, Projektleiter von "Weltumspannend arbeiten" (ÖGB) erwähnte als eines der diesbezüglich schlimmsten Länder Katar mit dem Kafala-System, wo ausländische Arbeiter praktisch zu Leibeigenen des Arbeitgebers wurden (es sei mittlerweile aufgrund von Protesten unter anderem der Gewerkschaften gegen die Austragung der Fußball-WM ausgerechnet in Katar offiziell abgeschafft worden), der Stadionbau für die Fußball-WM sei ein Skandal. 2.000 Menschen seien bisher (allein beim Stadionbau?) ums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...