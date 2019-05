Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta030/02.05.2019/13:35) - Die PORR-Gruppe ist Opfer eines gezielten Cyber-Angriffs geworden. Die Kommunikationsinfrastruktur (u.a. Telefonie und Emailversand) sind derzeit gestört. Nach derzeitigem Wissensstand sind keine Unternehmensdaten gefährdet. An der Lösung des Problems wird intensiv gearbeitet. Die verantwortlichen Behörden wurden bereits informiert. Die Dauer der Störung ist noch nicht abschätzbar.



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte



Mag. Cornelia Harlacher Head of Media Relations & Digital Communications PORR AG M. +43 664 626 5698



(Ende)



Aussender: PORR AG Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen Tel.: +43 50626-1199 E-Mail: rolf.petersen@porr.at Website: www.porr-group.com



ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A19Y28 (Anleihe), AT0000A19Y36 (Anleihe), XS1555774014 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Basic Board in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1556796900912



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 02, 2019 07:35 ET (11:35 GMT)