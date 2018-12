Die NordLB hat Linde nach einer Reihe von Neuigkeiten auf "Halten" belassen. Mit der beschlossenen Dividendenhöhe für das vierte Quartal passe sich der Industriegasehersteller und Anlagenbauer an die Ausschüttungspolitik der übernommenen Praxair an, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das angekündigte, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm sollte den Kurs des Papiers in nächster Zeit leicht stützen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 11:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2018 / 11:29 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-12-11/13:51

ISIN: IE00BZ12WP82