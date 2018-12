Berenberg hat das Kursziel für RIB Software nach der Bekanntgabe der Komplettübernahme des US-Gemeinschaftsunternehmens YTWO mit Flex von 34 auf 18 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich aber auf "Buy" belassen. Der Kauf dürfte negativ für den Bausoftware-Hersteller sein und werfe Fragen über dessen Partnerschaften auf, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er weise dem Unternehmen YTWO nun keinen mehr Wert zu. Zudem bewerte er auch die Barmittel - bis das Management eine effektive Kapitalallokation nachweisen könne - nicht. Den Wert des Kerngeschäft von RIB taxiert der Experte indes auf 18 Euro je Aktie, was deutlich über dem aktuellen Kurs liegt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-12-11/13:58

ISIN: DE000A0Z2XN6