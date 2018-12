München (ots) - 2018 sah in Deutschland wenige Gewinner und viele Verlierer, nicht nur im Fußball. Die Volksparteien erlebten dramatische Verluste. CDU und CSU rieben sich im Duell Seehofer gegen Merkel auf. Die SPD ist in allen Umfragen auf einem historischen Tiefstand. Krisengewinnler sind vor allem die Grünen, die von Kommentatoren schon als neue Volkspartei der Mitte gefeiert werden. Am Ende des Jahres bleiben viele Fragen offen: Ist Joachim Löw Bundestrainer auf Abruf? Wird die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel als Kanzlerin ablösen? Hält die große Koalition? Nach dem Dürresommer: Schafft die Bundesregierung die Wende beim Klimaschutz? Bleibt Deutschland in der Integrationsdebatte ein gespaltenes Land?



Die Gäste: Franziska Giffey, SPD (Bundesfamilienministerin) Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator) Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio) Katrin Göring-Eckardt, B'90/Grüne (Fraktionsvorsitzende) Helmut Markwort, FDP (ehem. "Focus"-Herausgeber) Philipp Amthor, CDU (Bundestagsabgeordneter)



