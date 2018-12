IRW-PRESS: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem testet seinen SGLT2-Inhibitor für die Tiergesundheit

Vancouver, British Columbia - 11. Dezember 2018 - Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass die Wirkung des SGLT2-Inhibitors TFC-039 nun auch bei Katzen getestet wird.

Vor einigen Monaten war eine Firma mit der Bitte an Sirona herangetreten, die Wirkung von TFC-039 als Medikament zur Behandlung von Katzen und Hunden zu testen. Das Unternehmen möchte nicht genannt werden.

Es wurde eine Proof-of-Concept-Studie zur Bewertung der Wirkung von TFC-039 bei Glukosurie eingeleitet. Damit sucht man eine Antwort auf die einfache Frage, ob der bei Katzen vorhandene Rezeptor das Molekül entsprechend bindet und sich TFC-039 damit für die Entwicklung als Medikament eignet. Die Ergebnisse dieser ersten Studie werden gegen Ende des Monats erwartet.

Wir sind begeistert, dass für unseren SGLT-2-Inhibitor damit die Möglichkeit besteht, nicht nur in einem weiteren Markt außerhalb Chinas, sondern auch bei anderen Lebewesen zum Einsatz zu kommen, freut sich CEO Dr. Howard Verrico. Die Entwicklung eines Medikaments für Tiere hat den Vorteil, dass das Zulassungsverfahren beschleunigt wird, die Konkurrenz durch Generika geringer ist und sich die Produktlebensdauer verlängert. Der internationale Markt für Gesundheitsprodukte für Haustiere dürfte bis zum Jahr 2025 auf 65 Milliarden US-Dollar anwachsen. Diabetes ist bei Haustieren, vor allem bei Katzen, eine häufige Erkrankung. Dies liegt zum Teil an der steigenden Zahl von Haustierhaltungen, dem Trend zur Fettleibigkeit und den verbesserten Diagnoseraten. Außerdem entscheiden sich Besitzer von Haustieren mit Diabetes immer öfter für eine Behandlung, um ihren Lieblingen eine annähernd normale Lebensdauer zu ermöglichen.

Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, wird das Unternehmen sein Medikament zunächst für die nordamerikanischen und europäischen Märkte entwickeln, und danach auch in Japan und Australien auf den Markt bringen. Der Markt verzeichnet nach wie vor ein Wachstum von knapp 5 %. Sirona sieht der weiteren Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen erwartungsvoll entgegen.

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Nähere Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten Sie über:

Christopher Hopton, CFO

Sirona Biochem Corp.

Tel: 1.604.282.6064

E-Mail: chopton@sironabiochem.com

