Wien (www.fondscheck.de) - Der Fonds Deutsche Bank Zins & Dividende (ISIN LU0791195471/ WKN DWS1E4) wird zum 1. Januar kommenden Jahres in DWS Multi Asset Income Kontrolliert umbenannt, so die Experten von "FONDS professionell"."Der Fonds wird von einer Zweikomponentenstrategie auf eine Multi-Asset-Anlagestrategie umgestellt und kann somit flexibler agieren", heiße es in einer Anlegerinformation, die FONDS professionell ONLINE vorliege. ...

