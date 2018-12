Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde anlässlich des Aktienrückkaufprogramms auf "Buy" belassen. Analyst Markus Mayer gab in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Kursziel von 157,50 Euro an. In Verbindung mit der steigenden Gewichtung des Industriegasekonzerns im Dax sieht der Experte eine Kursstütze für die Papiere. /ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 08:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-12-11/14:11

ISIN: IE00BZ12WP82