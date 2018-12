Baden-Baden (ots) -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Ijoma Mangold, der seinen Vater als Stammeshäuptling in Nigeria beerben sollte / 14. Dezember 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Innerhalb einer Familie gibt es zahlreiche Pflichten, die meist unausgesprochen für alle als selbstverständlich gelten: Man steht füreinander ein und hilft sich. Ob Jobverlust oder Scheidung - die größten Tiefpunkte lassen sich besser überstehen, wenn man durch Eltern oder Geschwister aufgefangen wird. Doch was passiert, wenn ein Familienmitglied schwer krank oder pflegebedürftig wird? Sollten Menschen das eigene Leben zurückstellen und die Betreuung übernehmen? Wie geht man mit unzähligen Enttäuschungen innerhalb der Familie um - gibt man Angehörigen immer wieder eine neue Chance? Wann ist es wichtig, sich von der Familie und ihren Erwartungen zu lösen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Familie verpflichtet?" am Freitag, 14. Dezember, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Almut Laudien pflegte jahrelang Familienangehörige Achtzehn Jahre lang stellte sich Almut Laudien selbstlos in den Dienst der Familie. Sie pflegte sowohl ihre Schwiegereltern als auch ihren Vater. Dafür gab sie mit ihrem Mann das gemeinsame Restaurant auf und war rund um die Uhr im Pflegeeinsatz. Doch für sie gab es keine Alternative: "Für mich hat es einen großen Stellenwert, für die Familie da zu sein."



Ermir Blum wurde nach seinem Coming-out von seiner Familie verstoßen Von einem familiären Rückhalt kann Ermir Blum nur träumen. Als er seiner Mutter offenbarte, dass er schwul ist, hatte er mit vielen Reaktionen gerechnet - aber nicht damit, dass sie ihm den Tod wünschte. "Das zerstört alles", sagt Blum, der nach seinem Coming-out verstoßen wurde. Doch er fand eine neue Familie: Die Mutter seiner besten Freundin bot ihm an, ihn zu adoptieren.



Anne Schindler ließ nach der Trennung ihre Kinder schweren Herzens beim Vater Anne Schindler wurde bereits in jungen Jahren Mutter und erlebte zunächst eine glückliche Familienzeit. Doch das Leben als Hausfrau und Mutter in der bayrischen Provinz engte sie zunehmend ein. "Ich habe die stärkste Entscheidung meines Lebens getroffen, die mich in extreme Einsamkeit gestürzt hat" - sie zog nach Berlin und ließ die beiden Kinder bei ihrem Vater zurück.



Ijoma Mangold sollte seinen Vater als Stammeshäuptling in Nigeria beerben Seinen Vater lernte Ijoma Mangold, Literaturchef der "Zeit", erst mit 22 Jahren kennen. Als dieser sich mit einem Brief aus Nigeria bei ihm meldete, war er auf der Suche nach einem Erben - und die Erwartungen von Seiten der afrikanischen Verwandtschaft waren groß: "Meine Familie hatte mir viel anzubieten als Thronfolger - als neuer Chief." Doch das Erbe anzutreten hätte auch bedeutet, sein altes Leben aufzugeben.



Gerda Wiesten nahm nach dem Tod ihrer Schwiegertochter ihre Enkelin bei sich auf Gerda Wiesten musste ihr altes Leben aufgeben. Sie war bereits 72 Jahre alt, als ihre Schwiegertochter bei der Geburt ihrer Enkelin starb. "Dann ging es um die Frage 'Was passiert jetzt?'" Um ihren Sohn, der nun als Witwer mit zwei Kindern und einem Vollzeitjob alleine dastand, zu entlasten, beschloss sie kurzerhand, das Neugeborene zu sich zu nehmen.



Dr. Barbara Bleisch beschäftigt sich als Philosophin mit Familienthemen "Familie ist etwas Großartiges, wenn sie gelingt. Sie ist aber auch etwas extrem Bedrohliches, wenn sie misslingt." Die Philosophin Dr. Barbara Bleisch beschäftigt sich intensiv mit den Beziehungen zwischen Familienmitgliedern und weiß, was diese Verbindungen so besonders macht und woraus sich eventuelle Verpflichtungen ergeben können - oder eben auch nicht.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Familie verpflichtet?" am Freitag, 14. Dezember 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



