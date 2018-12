Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-11 / 13:52 *CORESTATE-Tochter Hannover Leasing kauft Büroimmobilie in Düsseldorf für neuen Publikums-AIF* *Pullach, 11. Dezember 2018* - Hannover Leasing, ein Unternehmen der CORESTATE Capital Gruppe, hat ein Bürohaus in Düsseldorf Oberbilk erworben. Der Neubau ist bereits vollständig an die Unfallkasse NRW vermietet, die dort ihren neuen Hauptsitz eröffnet und das Objekt mit rund 500 Mitarbeitern bis Ende kommenden Jahres bezieht. Ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren ohne Sonderkündigungsrecht wurde bereits unterzeichnet. Der Kaufpreis beläuft sich auf knapp 55,5 Mio. Euro. Verkäufer ist der Essener Projektentwickler KÖLBL KRUSE. Hannover Leasing plant, die Immobilie in einen speziell für Stiftungen konzipierten Publikums-AIF einzubringen und richtet die Bewirtschaftung auf die Bedürfnisse von Stiftungen aus. Die Mindestzeichnungssumme für den neuen Fonds liegt bei 100.000 Euro. Das Gebäude nach einem Entwurf des renommierten Düsseldorfer Architekturbüros RKW Architektur + besitzt eine Gesamtmietfläche von rund 12.100 m² und liegt an der Moskauer Straße am Internationalen Handelszentrum im Stadtteil Oberbilk. Das Gebäude ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und der Hauptbahnhof ist fußläufig erreichbar. "Der Büromarkt Düsseldorf ist von einer hohen Nachfrage und knappen Angebot geprägt - die Leerstandsquote liegt aktuell bei rund 7 Prozent, in der City-Ost sogar nur bei etwa 4,4 Prozent", erklärt Markus Müller, Geschäftsführer der Hannover Leasing. "Das Gebäude wird barrierefrei sein, auf den neuesten Stand der Technik und strebt ein DGNB Gold-Zertifikat an." Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Corestate Capital Holding S.A. 2018-12-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg Telefon: +49 69 3535630-107 Fax: +49 69 3535630-29 E-Mail: IR@corestate-capital.com Internet: www.corestate-capital.com ISIN: LU1296758029 WKN: A141J3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 756643 2018-12-11

