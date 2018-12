Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Evonik von 38 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Paul Walsh begründete die Zielsenkung in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick für die Chemiebranche mit gesunkenen Gewinnerwartungen und Bewertungen sowie dem Niedrigwasser des Rhein./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 02:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-12-11/14:31

ISIN: DE000EVNK013