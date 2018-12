Die in der Flüchtlingskrise gestartete Marineoperation wird wohl um zunächst drei Monate verlängert werden. Eine darüber hinaus gehende Einigung steht noch aus.

Das drohende Aus für den in der Flüchtlingskrise begonnenen EU-Marineeinsatz im Mittelmeer ist vorerst abgewendet. Nach Angaben aus EU-Kreisen soll in den nächsten Tagen beschlossen werden, das am 31. Dezember endende Mandat für die Operation Sophia um drei Monate zu verlängern. Italien habe sich dazu bereit erklärt, hieß es am Dienstag in Brüssel.

Die Regierung in Rom hatte einer Verlängerung des Mandats eigentlich nur zustimmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...