In diesen Tagen ist das Thema 5G in aller Munde. Die Lizenzen für die nächste Mobilfunkgeneration sollen demnächst vergeben werden, doch schon gestern Abend meldeten sich die Betriebsräte der großen Mobilfunkkonzerne zu Wort. Aus ihrer Sicht könnten die hohen Auflagen tausende Arbeitsplätze kosten - und das nicht nur im Mobilfunksektor. Deutschland hat mal wieder ein Problem bei der Umsetzung eines großen digitalen Infrastruktur-Projekts, dabei wäre eine Lösung so einfach, meint zumindest Thomas Rappold, Finanzbuchautor und Tech-Experte im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.