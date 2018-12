Der Aktienkurs von PayPal liegt über der Zukunftswolke (Ichimoku). Die Wolke ist derzeit in einem bullischen Zustand. Der Kurs prallte zuletzt an der Standard-Linie nach oben ab. In den vergangenen Tagen kam es zu einem Golden Cross, seitdem stellt die Tenkan-Linie immer mehr Abstand zur Standard Linie her. Die verzögerte Linie liegt zwischen der Wolke und dem Aktienkurs, das ergibt zusammen ein neutrales Zeichen.

4-Stundenchart in der Bewertung: Jetzt nicht schwach werden!

