Dreimal pro Woche - 13 Stunden und 25 Minuten Hinflug



Die Paare - Fuzhou ist dreimal pro Woche (MF825 & MF826) jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag, für 13 Stunden und 25 Minuten pro Hinflug unterwegs. Sie fliegt um 13:30 (GMT+8) von Paris ab und kommt am nächsten Morgen um 07:30 Uhr in Fuzhou an; Der Rückflug startet um 00:30 vom Fuzhou Changle International Airport (FOC) und erreicht Paris um 06:55.



Xiamen Airlines erweitert sein Netzwerk auch auf 9 europäische Metrostädte - darunter London, Athen, Prag, Madrid und Barcelona. Dies ist möglich mit der Zusammenarbeit mit Air France, Czech Airlines und so weiter. So können Passagiere in Europa nun mit den nahtlosen Transitdiensten von Xiamen Airlines in die meisten Städte Chinas und Südostasiens reisen.



Erleben Sie Boeing 787 Dreamliner und klassische chinesische und westliche Küche



Betrieben wird die Strecke von der Boeing 787 Dreamliner. Die Passagiere können mehr Beinfreiheit, persönlichen Raum, extra große Fenster und dynamische LED-Leuchten genießen, um sich so einfacher den Jetlag anpassen. Die 180-Grad-Liegesitze in der Business- und First-Class ermöglichen einen besseren Schlaf während der Fernreise. WLAN, Unterhaltung, Zollfreies-Shopping und Mitgliederbelohnungen werden ebenfalls zur Verfügung gestellt, um das Flug-Erlebnis weiter zu verbessern.



Die Flug-Mahlzeiten werden speziell mit kulturellen Einflüssen aus Paris und Fuzhou gestaltet.



Die westliche Stiloption "Love of Paris" wurde von Angelo Faoro Marino, dem Küchenchef von Wyndham Destinations, entworfen. Der Vorspeise ist Sous-vide Foie Gras Mousse. Der Hauptgang wird mit australischem Lammfilet serviert, das in der Form von "Chevalier", Chateau Beychevelle Claret und Soupe à l' Oignon gekocht wird.



Die chinesische Stiloption "Charm of Rong-City (Fuzhou)" wurde von der lokalen Küche, der Teekultur und den landschaftlichen Sehenswürdigkeiten inspiriert. Die Vorspeise ist Tee, Fleisch D'oeuvres mit Teegeschmack Rippchensuppe. Der Hauptgang wird mit Chopped-Chili-Seebarsch und Da-Hong-Pao-Tee Rippchen serviert. Dessert ist Jasminpuff. Jeder Biss führt die Passagiere durch die Geschichte und Geschichten von Fuzhou, leidenschaftlich oder sanft, voller leben oder ruhig.



Xiamen Airlines beschleunigt die Globalisierung



Xiamen Airlines ist die erste moderne Unternehmensfluggesellschaften in China. Das 1984 gegründete Unternehmen ist nach 34 Jahren stetigen Wachstums die fünftgrößte Fluggesellschaft Chinas und die einzige Airline, die 31 Jahre in Folge profitabel ist. Es wird auch als "Epitome der chinesischen Zivilflugindustrie" gelobt.



Xiamen Airlines hat sich im Laufe der Jahre sehr bemüht, sich für Sicherheit und Servicequalität zu bemühen. Xiamen Airlines wurde im März 2016 für außerordentliche Dienstleistungen von chinesischen Passagieren gewählt und erhielt im März 2016 den "China Quality" Preis, den ersten Preis in der Dienstleistungsbranche und die einzige Fluggesellschaft, die den Preis gewonnen hat.



Seit 2015 hat Xiamen Airlines neue Interkontinentalrouten in Richtung Europa, Nordamerika und Ozeanien gestartet. Von Xiamen und Fuzhou aus können Passagiere auf der ganzen Welt nahtlos zu weiteren Hot-Spots im Großraum China, Südostasien und Nordostasien reisen.



