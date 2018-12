Brüssel (www.fondscheck.de) - Die Börsen in Asien bewegten sich am Montag seitwärts, so Paul Flood, Portfoliomanager des BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund (ISIN IE00BF423C94/ WKN A2JJ27) bei Newton IM - einer Boutique von BNY Mellon Investment Management.Gewinne in China hätten sich wieder aufgelöst, nachdem sich Beauftragte der USA und China zwar über einen Zeitplan zu den Handelsgesprächen ausgetauscht, dazu aber kaum Details mitgeteilt hätten. Nach der Verhaftung von Meng Wanzhou, der CFO von Huawei Technologies, würden die Anleger kaum mit positiven Nachrichten zu diesem Thema rechnen. ...

