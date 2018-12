Hamburg (ots) -



- Florian Gless und Anna-Beeke Gretemeier werden Chefredakteure



- Frank Thomsen übernimmt weitere Verantwortung bei G+J: Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Kommunikationschef wird er Publisher aller News- und Wissen-Marken des Verlags



Ein Team an der Spitze: Vom 1. Januar 2019 an werden Florian Gless, Anna-Beeke Gretemeier und Frank Thomsen die Marke STERN - Deutschlands bekannteste Magazin-Medienmarke - inklusive aller Nebenmarken und Geschäftsfelder leiten.



Gretemeier, 32, und Gless, 50, werden gleichberechtigte Chefredakteure. Sie übernehmen die redaktionelle Verantwortung für den STERN, STERN Digital, CRIME, DR. v. HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN, JWD, NEON.de und NIDO.



Thomsen, 53, wird Publisher News; zu der Gruppe gehört neben den Titeln der STERN-Familie auch ART. Er wird darüber hinaus Publisher Wissen rund um die GEO-Markenfamilie und P.M. - gemeinsam mit Gerd Brüne, der im Laufe des kommenden Jahres altersbedingt ausscheiden wird. Daneben setzt Thomsen seine Aufgabe als Leiter Kommunikation und Marketing fort.



Gruner + Jahr-CEO Julia Jäkel: "Der STERN mit allen seinen Angeboten war nie größer und hat nie mehr Menschen erreicht als heute. Wir setzen auf die einzigartige Kraft der Marke und glauben, dass hier noch viele Innovationen entstehen werden. Das neue Team an der Spitze hat die besten Voraussetzungen dafür. Sie vereinen journalistische Leidenschaft, digitales Wissen, Führungskraft und sind vor allem sehr kreativ und ideenreich."



Jäkel weiter: "Anna-Beeke Gretemeier hat STERN Digital erfolgreich weiterentwickelt und verlässlich in die Gewinnzone geführt. Florian Gless war viele Jahre lang ein starker und geschätzter Ressortleiter und Managing Editor beim STERN. Er hat bei NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND und P.M. gezeigt, dass er ein hervorragender Blattmacher ist, und zuletzt hat er erfolgreich das Publishing der Wissen-Gruppe geleitet. Frank Thomsen kennt als Journalist den STERN ebenso gut wie STERN Digital, er hat den Bereich Kommunikation und Marketing wirkungsstark zusammengeführt und ist ein souveräner Sprecher des Verlags. Nun übernimmt er noch mehr Verantwortung. Ich wünsche den drei Kollegen Ideen, Mut und Innovationskraft. Ich freue mich sehr auf die Arbeit."



Der bisherige Publisher News, Alexander von Schwerin, wird innerhalb des Verlags eine neue Führungsaufgabe übernehmen, über die in den kommenden Wochen informiert wird.



Florian Gless ist Historiker und Absolvent der Henri-Nannen-Schule. Er war über 15 Jahre in verschiedenen Positionen in den Redaktionen des "Spiegel" und des STERN tätig. 2014 wurde er Chefredakteur der deutschen Ausgabe von NATIONAL GEOGRAPHIC und der P.M.-Markenfamilie. Im April 2018 wurde er Publisher Wissen.



Anna-Beeke Gretemeier ist Absolventin der Axel-Springer-Akademie, danach arbeitete sie bei "Bild.de" und beim Naturschutzbund. 2014 wechselte sie zu STERN Digital. Seit 2017 ist sie Chefredakteurin des Digitalangebots. Sie erhielt in diesem Jahr den "Newcomer des Jahres"-Award vom Medienfachdienst Kress.



Frank Thomsen ist seit Anfang 2015 Kommunikationschef von Gruner + Jahr. Davor arbeitete er von 1996 an beim STERN: als Wirtschaftsredakteur, als Ressortleiter und, von 2006 bis 2013, als Chefredakteur von STERN Digital.



