Original-Research: ABO Invest AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest AG Unternehmen: ABO Invest AG ISIN: DE000A1EWXA4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 11.12.2018 Kursziel: 2,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,10. Zusammenfassung: Dank eines siebenstelligen außerordentlichen Ertrags aus einem Repowering-Projekt sollte ABO Invest bereits 2018 ein positives Vorsteuerergebnis erreichen. Für die kommenden Jahre prognostiziert das Unternehmen bei durchschnittlichen Windverhältnissen positive Nettoergebnisse. Damit ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte von ABO Invest bald erreicht. Typischerweise weisen Windparks aufgrund der hohen Zinsbelastung in den Anfangsjahren Verluste aus. Das Grünstromportfolio von ABO Invest tritt jetzt aus den Kinderschuhen heraus und dürfte in den nächsten Jahren dank fortschreitender Tilgung von Finanzverbindlichkeiten und daraus folgendem niedrigeren Zinsaufwand Nettogewinne generieren. Die Expansion in den Solarbereich könnte sich bereits im nächsten Jahr materialisieren. ABO Invest plant, ein 45 MW Solarportfolio in Griechenland zu übernehmen. Damit stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 2,10. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.10 price target. Abstract: ABO Invest should reach positive EBT in 2018 thanks to a seven-digit extraordinary profit on a repowering project. For the coming years, the company forecasts positive net results assuming average wind conditions. The company is on the brink of an important turning point in its history. Wind farms are typically loss-making during the first years of their operation due to high interest payments. ABO Invest's green power portfolio is now reaching maturity and looks set to generate net profits thanks to ongoing debt repayment and hence lower interest expenses. Expansion into the solar business could take place next year. ABO Invest's plans to purchase a 45 MW solar plant portfolio in Greece indicate further growth. We confirm our Buy recommendation and the EUR 2.10 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17401.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

