US-Vorbörse: Es sieht heute nach Turnaround Tuesday aus. Der DAX marschiert. Und auch die US-Börsen scheinen mit Zugewinnen in den Handel zu starten. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Ford, Tesla, General Motors, Amazon, Intel, Alibaba und Baidu. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.