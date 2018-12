Der CCI zeigt bei der BP-Aktie einen überverkauften Bereich an. Zudem kann dem Momentum eine Kauf-Situation entnommen werden. Der Kurs liegt unter der bärischen Zukunftswolke (Ichimoku). Dabei befindet sich der Kijun ebenfalls in einer bärischen Lage. Der Chikou ist momentan in ihrer Position gefangen und liegt unter dem Kurs und somit auch unter der Wolke.

Die Erkenntnisse aus dem 4-Stundenchart!

Aktuell schafft es der Kurs immer noch nicht über die bärische Wolke. Dabei kam es zuletzt ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...