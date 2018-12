Die Kumo ist in einem bärischen Zustand und weiß den Kurs der AMS-Aktie unter sich. Dieser hat zudem mit dem letzten Death Cross zu kämpfen. Dabei ist es auch nicht hilfreich, dass der Kijun über dem Kurs notiert. Ebenso zeigt der Chikou ein bärisches Signal an. Der CCI macht derweil auf einen überverkauften Bereich aufmerksam. Dem Momentum ging dabei zuletzt auch eine Kauf-Divergenz voraus. Zudem zeigt der Indikator einen beschleunigten Abwärtstrend an. Dabei wird auf eine Kauf-Situation hingewiesen.

