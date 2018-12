Berichte über eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China treiben am Dienstag die US-Futures kräftig nach oben. Der Dow Jones dürfte in der Eröffnungsphase mehr als 350 Punkte in die Höhe springen. Im Fokus der Anleger stehen US-Autowerte, nachdem die Volksrepublik offenbar bereit ist, die im Sommer auf 40 Prozent angehobenen Einfuhrzölle deutlich abzusenken. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

