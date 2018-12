Hamburg (ots) - Das wird ein genialer Start ins neue Jahr: In Kooperation mit dem Quatsch Comedy Club und Sky 1 präsentiert CinemaxX in 22 ausgewählten Kinos am 8. Januar die wohl lustigste Kinonacht des Jahres: Zum allerersten Mal bringt Intendant und Gründer des Quatsch Comedy Clubs, Thomas Hermanns, Deutschlands bekannteste Stand-Up-Comedy-Show mit einem exklusiven Neujahrs-Special auf die große Kinoleinwand!



"Wir bringen ein Stand Up-Feuerwerk auf die Leinwand: Erst die besten Nummern der ersten Staffel, dann zwei brandneue Folgen, die noch niemand vorher gesehen hat! Wer ins Kino geht hat also den allerersten Blick auf die beste neue Comedy aus dem Quatsch Club", freut sich der Showmacher. Am 8. Januar gibt es für alle Fans der legendären Comedyshow zwei Folgen aus der brandneuen 2. Staffel des Quatsch Comedy Clubs und als besonderes Highlight das Best of aus der Jubiläumsstaffel zum 25. Geburtstag des Clubs. Für diese Staffel wurde Thomas Hermanns 2018 sogar mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die 2. Staffel Quatsch Comedy Club startet dann am 31. Januar auf Sky 1.



Tickets für die exklusive Quatsch Comedy Club-Sneak Preview gibt es ab sofort in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos und unter www.cinemaxx.de/quatschcomedyclub.



Die teilnehmenden CinemaxX Kinos im Überblick: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamm, Hannover, Kiel, Krefeld, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Stuttgart-Liederhalle, Wuppertal, Wolfsburg und Würzburg



OTS: CinemaxX Holdings GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9588.rss2



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Ingrid Breul-Husar 040/45068179 presse@cinemaxx.com