München (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat Nachverhandlungen des Brexit-Abkommens verlangt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Dies muss geschehen, um zu verhindern, dass der Deal durchfällt. Er muss auch für das Vereinigte Königreich annehmbar sein", sagte ifo-Forscher Gabriel Felbermayr am Dienstag in München. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...