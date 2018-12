Bremen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die neue "BellaCrema Selection des Jahres 2019" von Melitta kommt aus Sambia und bietet als neue Jahresedition erneut ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Die Kaffee-Experten von Melitta setzen hierbei auf die aromatische Uluba-Bohne aus der afrikanischen Hochlandebene. Sie verleiht der Jahresedition ihren einzigartigen, ursprünglichen und fruchtigen Geschmack. Durch das Zusammenspiel der erlesenen Auswahl aus 100 Prozent Arabica-Bohnen und der perfekt darauf abgestimmten Melitta Profi-Röstung entfaltet sich ein intensiv-harmonisches Aroma mit feinen Mango-Noten. Die Melitta "BellaCrema Selection des Jahres 2019" trägt das Rainforest Alliance Certified[TM]-Siegel* und ist ab Januar 2019 als Ganze-Bohne und als Pad-Variante im Handel erhältlich, solange der Vorrat reicht.



Im Südosten Afrikas - zwischen den flachen Wäldern des Hochlands, rauschenden Wasserfällen und den fruchtbaren Tälern des Sambesi-Flusses - findet die Uluba-Bohne ihren Ursprung. Auf einer Anbauhöhe von 1.000 bis 1.800 Metern bieten sich der sonnenverwöhnten Kaffeebohne hier die perfekten Bedingungen, um langsam zu wachsen und ihren fruchtigen Geschmack optimal auszubilden. "Kaffees aus Sambia sind typisch ostafrikanisch: Sie verfügen über einen eher zurückhaltenden Geschmackskörper, sind dabei aber würzig und intensiv. Die fruchtigen Aromen der "BellaCrema Selection des Jahres 2019", die an Mango erinnern, gepaart mit einer milden Säure, machen ihn zu einem wahren Geschmackserlebnis", so Andrea Mohr, Leiterin Produkt- management im Geschäftsbereich Kaffee.



Nachhaltige Qualität und bester Geschmack



Neben der hohen Qualität spielt bei Melitta natürlich auch die Herkunft der Rohkaffees eine wichtige Rolle: "Guter Kaffee muss nicht nur gut schmecken, sondern auch fair produziert sein. Unsere "Selection des Jahres 2019" trägt das Siegel der Rainforest Alliance - für den Erhalt der Artenvielfalt und für eine nachhaltige Lebensgrundlage", erklärt Andrea Mohr weiter. Die Rainforest Alliance ist eine internationale Umweltschutzorganisation mit über 30 Jahren Erfahrung in der Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Entwicklung von nachhaltigen Agrarstandards. Die Standards helfen, die Umwelt zu schützen und fördern das Wohlergehen der Arbeiter, ihrer Familien und Gemeinden.



*30 % Rainforest-Alliance-zertifizierter Kaffee enthalten.



Second Crack - der optimale Röstzeitpunkt



Auf dem Weg zum perfekten Genuss ist, neben der Verwendung von 100 Prozent Arabica-Bohnen, insbesondere die optimale Röstung für die Kaffee-Experten von Melitta entscheidend. Bei der "BellaCrema Selection des Jahres 2019" wird diese an die individuelle Beschaffenheit der Bohne angepasst und orientiert sich am sogenannten "Second Crack" - dem perfekten Röstzeitpunkt, bei dem die Bohne ihr feines Mango-Aroma voll entfaltet. Am Ende dieses handwerklichen Verfahrens entsteht ein vollmundig-fruchtiger Kaffee der Stärke 3 von 5.



Melitta bringt mit der "BellaCrema Selection des Jahres" jedes Jahr aufs Neue eine Jahresvariante mit ganz besonderen Geschmackserlebnissen auf den Markt - inspirierend und auf den Punkt geröstet. In diesem Jahr inspiriert die "Selection des Jahres 2019" den Kaffee-Genießer mit fruchtigen Aromen von sambischen Bohnen. Genau das Richtige für Kaffeeliebhaber mit Sinn für einmal andere Geschmackserlebnisse.



Kaffeegenuss ab Januar 2019



Ab Januar ist die "BellaCrema Selection" des Jahres 2019 deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Unterstützende kommunikative Maßnahmen sind verschiedene Sampling- und WOM-Aktionen mit Fokus auf den Probierkontakt. Die Selection des Jahres ist der "Entdecker" aus dem Hause Melitta mit dem Ziel, neue Impulse im Handel und beim Verbraucher zu setzen. Übrigens: Als Vollautomaten-Kaffee eignet sich die "BellaCrema Selection des Jahres" hervorragend. Die samtige Crema kommt darüber hinaus auch bei Siebträgern und mit Pad-Maschinen sehr gut zur Geltung.



OTS: Melitta Europa GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107959 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107959.rss2



Pressekontakt: Sie haben Fragen zu Melitta oder benötigen druckfähiges Bildmaterial? Texte und Fotos stehen unter www.melitta-group.com für Sie bereit. Oder wenden Sie sich gerne an uns:



RPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbH Florian Thiele Chausseestrasse 8/E 10115 Berlin Tel.: +49 30 4000 66 48 Fax: +49 30 4000 66 66 E-Mail: melitta@rpm-berlin.com