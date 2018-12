Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Parallel zum Besuch der britischen Premierministerin Theresa May in Berlin haben CDU/CSU und SPD ausgeschlossen, dass es beim Brexit-Vertrag Zugeständnisse an sie geben werde. "Das kann ich mir nicht vorstellen", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles vor einer Fraktionssitzung im Reichstag. Es dürfe kein wildes Nachverhandeln geben. "Wer einen Brexit beschließt, der beschließt auch den Exit", ergänzte sie.

May war am Mittag in der deutschen Hauptstadt bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingetroffen, um in einem verzweifelten Versuch Verbesserungen bei dem vorliegenden Scheidungsvertrag herauszuholen. Eine Abstimmung im Parlament hatte sie aus Furcht darüber verschoben, für das Abkommen keine Mehrheit zu finden.

Auch die Union schließt ein Entgegenkommen aus. Es müsse einen Unterschied machen, ob ein Land Mitglied oder Nicht-Mitglied in der EU sei, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Leikert vor der Sitzung der Fraktion. "Der Ball liegt nun ganz klar" in London.

Die EU-Spitze um Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk haben Neuverhandlungen ausgeschlossen. May wird noch am Abend mit Juncker zusammenkommen. Sie will ihren überarbeiteten Text zum EU-Austritt bis zum 21. Januar zur Abstimmung im Unterhaus vorlegen.

