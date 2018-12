Was für eine Aufholjagd von Evotec am heutigen Tag. Am späten Nachmittag liegt das Papier 5,7 Prozent im Plus bei 18,30 Euro. Damit ist die Aktie der stärkste Wert des Tages im MDAX noch vor Wacker Chemie und Freenet. Evotec profitiert dabei von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank, die ein Kursziel von 22 Euro sieht. Die Forschungspipeline der Hamburger sei noch nicht angemessen eingepreist, so Analyst Tim Race in einer Branchenstudie. Mit der iPS-Zellplattform sei man Innovationsführer.

