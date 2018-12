Von Micah Maidenberg und Sarah Krouse

NEW YORK (Dow Jones)--Die Bilanz des US-Telekomkonzerns Verizon Communications wird im Schlussquartal von hohen Sonderbelastungen geprägt sein. So werde im Medienbereich Oath eine Wertberichtigung im Volumen von 4,6 Milliarden US-Dollar gebucht, teilte Verizon mit. Zudem koste der am Vortag angekündigte Abbau von 10.400 Stellen das Unternehmen 1,8 bis 2,1 Milliarden Dollar.

In Oath sind die Medienaktivitäten von Verizon gebündelt, darunter die gekauften Geschäftsteile des Internetportals Yahoo. Die Wertberichtigung ist ein Hinweis darauf, dass diese Geschäfte nicht die ursprünglich erhofften Ergebnisbeiträge liefern. Verizon hatte insgesamt 9 Milliarden Dollar zum Aufbau dieses Geschäfts aufgewendet, darunter die Übernahme von AOL im Jahr 2015 und die von Yahoo 2017. Verizon begründete die Wertberichtigung mit einem Verlust der Marktposition im Vergleich zu Wettbewerbern. Zudem sei der Nutzen aus der Integration von AOL mit Yahoo geringer als erhofft.

December 11, 2018

