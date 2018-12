Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Die negativen Fundamentaldaten der chinesischen Rohstoffmärkte dürften sich 2019 fortsetzen, schrieb Analyst Conor Rowley in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Anteilsscheine der Bergbaukonzerne seien derzeit aber günstig bewertet./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / 10:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-12-11/16:13

ISIN: GB0007188757