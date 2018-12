Wird Apple Pay den entscheidenden Schwung geben für Mobile Payment und kontaktloses Zahlen in Deutschland? Markus Krall von der Beratung goetzpartners über Marke, Technik und den Engpass Handel.

Herr Krall, nach langer Ankündigungsfrist hat Apple seinen Bezahldienst Pay in Deutschland gestartet. Der FC Bayern München hat zusammen mit der Hypovereinsbank die Allianz-Arena aufgerüstet, dort können die Fußballfans künftig Wurst und Bier mit dem iPhone bezahlen. Ist das der richtige Ort für so ein Instrument?

Apple Pay ist grundsätzlich für alle Transaktionen dieser Art geeignet. Es ist recht bequem. Das ist eine reife und gute Technologie. Und je größer die Stückzahl an Transaktionen ist, desto interessanter wird es., gerade mit so einer Massenveranstaltung. Wenn da viele kontaktlos zahlen, erreichen sie diese Zahlen viel schneller als auf fast jedem anderen Weg.

Bargeldlose Zahlungsverfahren per Karte oder App gibt es bereits. Was ausgerechnet zeichnet Apple Pay aus, dass es diese Aufmerksamkeit erfährt?

Der Hauptgrund liegt in der Macht der Marke Apple und den Ressourcen, die dieses Unternehmen hat - es profitiert von der Macht seiner Marke. Wenn sie diese verschiedenen Systeme vergleichen, sei es Paypal oder andere Anbieter, dann ist der Erfolg schon sehr stark davon abhängig, auf welche Art sie das in den Markt bringen. Da ein großer Teil der Menschen eh ein iPhone benutzt, gibt es da einen weiteren Vorteil. Es liegt nicht daran, dass eine Technologie so wahnsinnig viel besser ist als die anderen.

Der Komfort von Zahlungsfunktionen im iPhone wie beispielsweise Payback ist kaum schlechter, App öffnen, QR-Code einlesen lassen, fertig. ...

