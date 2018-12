Das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2018 habe sich ähnlich starkentwickelt wie das Rekordjahr 2017, als die neu übernommenenHaftungszusagen auf rund 5,4 Mrd. Euro stiegen, sagte OeKB-VorstandHelmut Bernkopf am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien.2019 werde der Haftungsumsatz nicht mehr so hoch wie in diesemJahr ...

