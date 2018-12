Basel (awp) - Die Pharmakonzerne Roche und Merck arbeiten künftig in der Entwicklung von diagnostischen Tests zusammen. Dabei gehe es um sogenannte begleitende Tests, um Patienten zu identifizieren, die für eine Anti-PD-1-Therapie in Frage kommen, teilte Roche am Dienstag mit. Dabei geht es basierend auf dem Status eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...