Jedes Unternehmen will ein Riese in seinem Bereich werden. Aber es bedarf einer Kombination aus Entschlossenheit und Ehrgeiz, um in die Reihen der größten Unternehmen aller Zeiten aufzusteigen. Diejenigen, die die Geschichte des Luxuseinzelhändlers RH (WKN:A2DJTU) verfolgt haben, werden nicht überrascht sein, zu sehen, dass Gary Friedman, der extravagante CEO in die Fußstapfen von LVMH, Apple und sogar Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) treten möchte. Im Quartalsbericht zum dritten Quartal am Montag erwarteten die RH-Investoren, dass der Einzelhändler das Wachstum und die Umstrukturierung des Geschäfts fortsetzen wird. Dennoch war das Ausmaß dieses Wachstums eine angenehme Überraschung, und der Optimismus hinsichtlich der Perspektiven ...

